Videogiochi: l'intelligenza artificiale può aiutare ad approfondire la mente umana, secondo uno studio

Nel 2016, Spiers e i suoi colleghi hanno collaborato con Deutsche Telekom e lo studio Glitchers per sviluppare il gioco intitolato Sea Hero Quest, un videogioco per dispositivi mobile in cui i giocatori devono navigare in mare con una barca, utilizzandolo da quel momento in poi per capire meglio come le persone perdano le capacità di navigazione nelle prime fasi della malattia di Alzheimer. Spiers ha spiegato come l'uso dei videogiochi nella ricerca neuroscientifica abbia preso il via negli anni Novanta, dopo l'uscita di giochi tridimensionali come Wolfenstein 3D e Duke Nukem. "Per la prima volta, si poteva disporre di un mondo interamente simulato in cui testare le persone", ha raccontato lo scienziato.