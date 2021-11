Intel presenta la 12esima generazione di processori Core: ecco la nuova regina delle CPU da gaming

Definito come il "miglior processore da gaming al mondo", la nuova CPU include 16 core e 24 thread che, grazie alla tecnologia turbo boost, è in grado di raggiungere la frequenza monstre di 5.2 GHz e portare numerose migliorie nelle sessioni di gioco. Si segnala, infatti, un 25% di fotogrammi per secondo in più in Troy: A Total War Saga, che aumentano del 28% in Hitman 3 e fino al 23% su Far Cry 6.

IGN

“L'architettura ibrida dei processori Intel Core di dodicesima generazione è resa possibile da una progettazione congiunta di software e hardware che offrirà prestazioni a livelli di leadership per generazioni", afferma Gregory Bryant, Executive Vice President e General Manager della divisione Client Computing Group di Intel. "Iniziamo con Core i9-12900K - nostro fiore all'occhiello e miglior processore di gioco del mondo - e proseguiremo con esperienze ancora più incredibili con il resto della famiglia di dodicesima generazione e oltre".

Con prezzi che variano da 264 fino a 589 dollari per i modelli Unlocked ad alte prestazioni, sono più di sessanta le soluzioni realizzate da Intel per soddisfare ogni esigenza: basate interamente sul processo produttivo Intel 7 per offrire prestazioni superiori in ogni fascia di prezzo, le CPU arrivano a offrire prestazioni sensibilmente superiori per ogni genere di utilizzo (fino al 36% più veloci nell'editing di foto e fino al 32% nell'editing di video), il tutto garantito dalla nuova architettura ibrida (che sfrutta P-core ad alta frequenza ed E-core per gestire operazioni in parallelo) in grado di migliorare drasticamente le prestazioni multi-thread.

