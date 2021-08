Costruire un PC da gaming: ecco le migliori GPU per videogiocare

Uno degli elementi più importanti per costruire un PC da gaming è certamente la GPU : dopo avervi spiegato come scegliere adeguatamente il processore (o CPU) e la memoria (o RAM), è tempo infatti di valutare una scheda video adeguata con cui poter giocare al massimo spendendo... il giusto. Certo, bisogna ammettere che il periodo che stiamo vivendo è complesso: da un lato ci troviamo di fronte a tantissime schede video entusiasmanti , dall'altra... è faticosissimo acquistarne una .

A causa delle carenze di semiconduttori in tutto il mondo, che ha colpito anche i produttori di console come Sony e Microsoft, riuscire a trovare una scheda video diventa ogni giorno che passa sempre più raro, anche perché il mercato delle GPU soffre di una richiesta esorbitante dovuta a coloro che sfruttano tali periferiche per il "mining" di criptovalute.

La situazione è certamente complessa, ma bisogna anche mettere in conto che sul mercato esistono decine di soluzioni differenti. Quali scegliere? AMD o NVIDIA? Economica o super costosa? Scopriamolo insieme.

LA SCHEDA GIUSTA - Negli ultimi tempi, lo "scontro" tra AMD e NVIDIA ha portato a una serie di vantaggi non indifferenti per i videogiocatori. A furia di darsi battaglia sulle schede video, anche i modelli della cosiddetta fascia entry-level sono capaci di raggiungere prestazioni elevatissime nonostante il prezzo "economico", al punto che diventa quasi impossibile consigliare di acquistare una scheda video realmente di primo prezzo viste le enormi differenze, in termini di performance, offerte da modelli come AMD 6600 XT e NVIDIA RTX 3060. Si tratta di schede di ottimo livello in una fascia di prezzo che compete con le console di nuova generazione come PS5 e Xbox Series X, ma che consentono sostanzialmente di giocare alla grande a ogni gioco esistente sul mercato a un frame rate elevatissimo, purché ci si accontenti di impostare una risoluzione massima di 1080p.

Peraltro, il confronto tra i due colossi ha portato a una serie di innovazioni che prima erano difficilmente presenti nei modelli entry-level: anche le schede più economiche di AMD e NVIDIA supportano ora funzioni avanzate come il Ray-Tracing, e la scelta della scheda video diventa sostanzialmente dipendente da un singolo elemento: la risoluzione a cui desiderate giocare. Ragionare sulle proprie esigenze specifiche è molto importante: non è fondamentale infatti acquistare una NVIDIA RTX 3090 se poi non avete un monitor in 4K con tempi di risposta bassissimi. Se avete intenzione di giocare in risoluzione Full-HD, è importante trovare una soluzione equilibrata.

QUALE RISOLUZIONE? - Pianificare a dovere i piani per il futuro è importante: se avete in programma di migliorare la postazione di gioco nel breve periodo, passando ad esempio a un monitor più performante nel giro di un anno, è meglio prevedere in partenza una GPU capace di operare al meglio anche a risoluzioni più elevate. Se state puntando a un monitor 2K, vi consigliamo di acquistare una 6700 XT per gli amanti di AMD o una RTX 3070 per coloro che preferiscono NVIDIA: si tratta di soluzioni estremamente performanti che consentono di ottenere prestazioni elevatissime anche con i giochi più esosi del momento.

Per il resto, modelli più costosi come le AMD 6800 e 6800 XT o le NVIDIA RTX 3080 e RTX 3080 Ti sono consigliate solo nel caso in cui cerchiate una risoluzione 4K ad alti refresh rate e con un livello di dettagli superiore: è pur vero che soluzioni tecniche come DLSS e Fidelity FX consentono di aumentare artificialmente la risoluzione di uscita e godere di una cornice molto accattivante, ma si tratta pur sempre di compromessi per coloro che vogliono sfruttare ogni singolo bit di potenza offerta dalla scheda video. Ci sono, poi, i cosiddetti modelli "Extreme/Pro" per chi pretende la perfezione, il meglio del meglio, e in tal caso la scelta è pressoché obbligata: gli utenti AMD devono optare per l'eccezionale 6900 XT, mentre i giocatori NVIDIA tentare la sorte per portare a casa l'ambitissima RTX 3090.

A CHE PREZZO? - Il vero punto dolente che coinvolge l'intero mercato dell'informatica è il prezzo, specialmente per quanto riguarda le GPU. Il prezzo sale sempre più in base alla carenza delle scorte: minori sono le disponibilità, maggiore sarà il prezzo da spendere per poter acquistare qualsiasi scheda realizzata da AMD e NVIDIA, anche quelle personalizzate da vari produttori come Asus e Gigabyte con accessori come luci RGB.

È importante, dunque, tenere sempre d'occhio la rete e fare attenzione a cosa sia effettivamente disponibile per evitare di spendere cifre folli per una GPU. Con un po' di accortezza, però, non è impossibile trovare un compromesso accettabile per giocare alla grande. Appuntamento al prossimo episodio della rubrica per approfondire un altro elemento fondamentale per il gaming su PC: i dischi a stato solido, o SSD.

