India: medici giocano ai videogiochi anziché curare un paziente in ospedale

La tecnologia e l'universo videoludico hanno dimostrato di avere tantissimi lati utili e positivi in diversi campi. Purtroppo però, c'è chi ne abusa a danno di altre persone: dopo il caso dei due agenti americani sorpresi a giocare ai videogiochi invece di rispondere a una chiamata di emergenza, a diventare virale è il video che inchioda alcuni medici indiani intenti a giocare ai videogame invece di prendersi cura di un paziente.

Il video è stato pubblicato da Umesh Acharya, un uomo di Mangalore, in India, il quale ha raccontato quanto accaduto su Facebook. "Un paziente è stato portato al Wenlock District Hospital alle 11 di sera del 23 gennaio dopo aver riportato un trauma cranico dovuto alla pressione alta", riporta il post che accompagna le immagini. "I medici e il personale dell'ospedale non hanno mostrato alcun interesse perché stavano giocando al computer. Non hanno risposto nemmeno quando i parenti hanno chiesto loro di poter assistere la vittima".

Acharya ha chiesto all'amministrazione distrettuale di prendere le misure necessarie in relazione all'incidente. Il dottor Sadashiva Shanbhag, sovrintendente medico dell'ospedale distrettuale di Wenlock, ha dichiarato al quotidiano locale che il problema è stato portato all'attenzione delle autorità sanitarie.

"Si è scoperto che i responsabili sono alcuni dottorandi dell'ospedale che hanno accesso alla TV e ad altri dispositivi", ha rivelato il dottor Shanbhag. Nel frattempo, un decreto di sospensione è scattato per i tirocinanti in questione, in attesa ora di giudizio.

