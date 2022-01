Covid Simulator, il videogioco che aiuta a capire come funzionano (e come prevenire) i contagi

Di videogiochi che hanno parlato del Covid-19 , cercando di sensibilizzare la popolazione o approfondire particolari tematiche legate alla pandemia, ne abbiamo avuti parecchi nel corso degli ultimi due anni. Ce n'è uno però che vuole spiegare in modo efficace come funzionano e come prevenire i contagi : disponibile in versione gratuita su PC (ma presente anche in versione "premium", con un numero di contenuti superiore), Covid Simulator ci porta alla guida di un'azienda impegnata a contenere la diffusione del virus nel migliore dei modi .

Nei panni del capo della società, il giocatore dovrà cercare di arginare il Covid-19 investendo nella sicurezza sul posto di lavoro, impostando tutta una serie di parametri (dal numero di dipendenti alla disposizione dei mobili per garantire la distanza di sicurezza, dall'acquisto di sanificatori alla possibilità di stabilire vere e proprie regole comportamentali) in un mondo creato proceduralmente, ma modificabile a piacimento dall'utente.

È possibile aggiungere o rimuovere l'obbligo di mascherine e di vaccinazioni, assumere o licenziare dipendenti, incoraggiare comportamenti a favore dei vaccini o politiche no-vax, o persino proporre "medicine alternative" per difendersi dalla diffusione del Covid-19 e delle sue varianti alpha, beta e omicron, presenti all'interno del gioco e capace d'influenzare negativamente i tentativi di arginare la diffusione del virus a causa della loro potenza infettiva.

IGN

La libertà di conduzione della simulazione da parte del videogame consente al giocatore di scoprire il modo più efficace di proteggersi dal virus, ma anche di farlo diffondere: da una parte abbiamo investimenti sempre più importanti in termini di sicurezza sul lavoro (magari obbligando all'uso di mascherine e creando una sorta di "green pass" obbligatorio per consentire ai dipendenti di lavorare), dall'altra la totale assenza di regole che tendono in un certo senso a sfruttare il più possibile la forza lavoro per ottenere maggiori risultati in termini di introiti, ma correndo il rischio di gravare sulla salute dei dipendenti e portare alla morte di alcuni di essi.

IGN

Nella sua semplicità, con una grafica certamente spartana e un numero di funzioni tutt'altro che rivoluzionarie, Covid Simulator cerca di mostrare i risultati delle proprie azioni e in che modo queste possano favorire o bloccare la diffusione del virus Covid-19. Un gioco che, senza troppo fronzoli, fa riflettere su come piccoli accorgimenti siano effettivamente di grande aiuto nella lotta che, da più di due anni, milioni di persone in tutto il mondo stanno affrontando ogni singolo giorno.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!