Final Fantasy XVI si arrende al Covid-19: presentazione rinviata alla primavera 2022

Gli effetti della pandemia nell'industria videoludica continuano a essere percettibili : tra le numerose produzioni rinviate a causa del Covid-19 ci sono anche nuovi giochi nel pieno dello sviluppo che hanno subito particolarmente l'impatto del lavoro da remoto mancando le scadenze precedentemente fissate dagli sviluppatori. È il caso di un progetto attesissimo come Final Fantasy XVI , che a detta degli sviluppatori di Square-Enix è in ritardo di almeno sei mesi sulla tabella di marcia.

In un lungo post su Twitter, il responsabile del progetto Naoki Yoshida ha confidato ai fan del gioco di ruolo che a causa della pandemia da Covid-19, lo sviluppo di Final Fantasy XVI sta procedendo a rilento ed è sostanzialmente in ritardo di circa sei mesi rispetto ai piani iniziali. Yoshida, che aveva promesso agli appassionati della saga un nuovo sguardo al sedicesimo capitolo del popolare franchise giapponese, ha confermato che la prossima presentazione avverrà nella primavera del 2022.

Yoshida ha parlato delle difficoltà di gestire opportunamente i numerosi processi dello sviluppo senza compromettere la salute del team, composto da un grande gruppo di sviluppatori provenienti da ogni parte del mondo. In alcuni casi, Square-Enix ha dovuto decentralizzare la forza lavoro per assicurarsi che i dipendenti della software house fossero in grado di continuare a lavorare da casa.

Ciò ha comportato chiaramente una comunicazione non ottimale con gli uffici generali di Tokyo, portando non soltanto a dei ritardi sulla tabella di marcia ma, in alcuni casi, anche alla cancellazione di alcuni "asset" (ad esempio modelli dei personaggi, scenari, oggetti di gioco, e così via) da parte di aziende third-party. Il 2021 di Square Enix, insomma, è stato interamente dedicato alla risoluzione di questi problemi causati dal lavoro da remoto, ma Yoshida confida che il 2022 dovrebbe garantire al team una gestione migliore, permettendo a tutte le parti coinvolte di lavorare nel migliore dei modi e rispettare i piani per proseguire la creazione del progetto.

Il team sta pianificando un grosso evento di presentazione di Final Fantasy XVI durante la primavera 2022, durante il quale gli sviluppatori mostreranno una porzione di gioco generosa così da accrescere l'interesse e l'entusiasmo della community in vista dell'esordio, che a questo punto potrebbe avvenire non prima del 2023.

