Usa: sempre più criminali reclutano videogiocatori online per attività illecite

Una volta avviato un videogioco, molte persone visitano mondi virtuali di fantasia, avventura o crimine, in cui vestono i panni di personaggi diversi e che scompaiono una volta spenti computer e console. Purtroppo però, sempre più spesso, questi mezzi vengono utilizzati per attività illecite. In Arizona, gli agenti federali hanno dichiarato che i contrabbandieri stanno reclutando giocatori per commettere crimini nel mondo reale attraverso i videogame online .

Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti ha rivelato come una donna abbia accettato inconsapevolmente di trasportare stupefacenti oltre il confine tra Stati Uniti e Messico mentre giocava a un videogioco, trovandole circa 58 kg di metanfetamina liquida nel serbatoio dell'auto. Una volta posta in stato di fermo, la donna ha dichiarato agli agenti di essere stata ingaggiata per trasportare prodotti elettronici da Phoenix al Messico, e di aver trovato il contatto attraverso un videogioco online.

Gli agenti confermano che i casi di adescamento stanno crescendo esponenzialmente. Non molto tempo fa, anche i cartelli della droga messicani hanno usato i videogiochi come mezzo per reclutare giovani giocatori ignari. Gli agenti federali credono che l'aumento di tale fenomeno attraverso le piattaforme di gioco sia connesso al dilagare della pandemia, che ha costretto tanti ragazzi a casa.

"I ragazzi accedono non sorvegliati mentre sono a lezione e i genitori sono fuori per lavoro. Quindi, passano molto tempo al computer. Così, mentre giocano ai videogiochi, vengono avvicinati da persone del mondo reale", ha affermato l'agente della pattuglia di confine Jesus Vasavilbaso. "Spesso purtroppo vengono invitati a giocare da persone che non conoscono, o che conoscono solo per il gamertag inserito nel videogioco. È così che vengono reclutate".

Vasavilbaso ha spiegato come i cartelli siano particolarmente interessati a chiunque abbia l'età giusta per guidare, aggiungendo che i genitori possono proteggere i propri figli facendo attenzione quando giocano online o a chi incontrano attraverso i videogiochi, osservando eventuali movimenti illeciti. "Ci sono piccole cose che si possono notare. Dal telefono che non gli avete mai comprato, alle scarpe da ginnastica nuove di zecca. Qualsiasi nuovo oggetto o gioco può costituire un segnale d'allarme", ha commentato.

Nelle dichiarazioni giurate, il Dipartimento della Sicurezza Nazionale statunitense ha infine rivelato che i contrabbandieri spesso comunicano attraverso WhatsApp perché le forze dell'ordine hanno difficoltà ad abbatterne la crittografia. In ogni caso, hanno cercato di rassicurare le famiglie dicendo loro che cercheranno di trovarsi sempre un passo avanti nello scovare il prossimo strumento utilizzato dai criminali prima che sia troppo tardi.

