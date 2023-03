Il Signore degli Anelli: Gollum, il gioco dedicato a Sméagol arriverà a maggio

Annunciato nel 2019 e colpito da numerosi intoppi che hanno costretto gli autori a rinviarne l'uscita a più riprese, il videogame sviluppato da Daedalic è ormai pronto all'esordio: lo studio ha annunciato di aver concluso i lavori di sviluppo con un nuovo video che ha mostrato il videogame in azione.

Il Signore degli Anelli: Gollum racconterà la storia del personaggio dalla prigionia sotto la Torre Oscura fino all'incontro con gli Elfi di Bosco Atro, in un'avventura che vedrà i giocatori impegnati a muoversi furtivamente, eliminando i nemici con meccaniche stealth solo quando sarà impossibile procedere altrimenti.

Una delle particolarità del videogame creato da Daedalic è certamente la presenza di un sistema di dialoghi a scelta multipla, che consentirà d'influenzare l'esito della storia grazie alle due personalità del protagonista: ci sarà modo di scegliere risposte derivate da quella buona, tipica di Sméagol, o da quella malvagia, caratteristica di Gollum.

Nacon ha confermato che il gioco arriverà tra circa due mesi su tutte le piattaforme principali, a eccezione della versione per Switch: come spesso succede per i videogame di terze parti proposti sulla console ibrida di Nintendo, i giocatori dovranno attendere qualche mese in più per poter vivere l'avventura dell'oscura creatura creata da Tolkien su Switch.