Il nuovo Call of Duty: Modern Warfare non avrà le temute "casse premio"

Le polemiche sulle loot box e la possibilità che vengano considerate una forma simile al gioco d'azzardo sta spingendo molti sviluppatori ad allontanarsi gradualmente dal fenomeno delle "casse premio" all'interno dei propri videogiochi per evitare che il proprio prodotto sia bandito dal mercato, come nel caso del Belgio. È il caso di Call of Duty: Modern Warfare , lo sparatutto di Activision che, stando a un report, non includerà le temute loot box.

Sulle pagine di Reddit, infatti, gli sviluppatori di Infinity Ward hanno voluto fare un po' di chiarezza in merito al sistema di microtransazioni incluso in Modern Warfare (in uscita il 25 ottobre su PC e console) confermando che non ci sarà alcun sistema di casse premio o rifornimenti acquistabili in cambio di denaro reale. Tutti gli strumenti e oggetti extra legati anche alla personalizzazione verranno sbloccati unicamente giocando.

La software house ha tenuto a chiarire definitivamente la situazione dopo le numerose speculazioni divulgate nel recente periodo, che hanno in parte compromesso la reputazione di un gioco che sta tentando a tutti i costi di tagliare col passato per offrire una nuova esperienza videoludica.

