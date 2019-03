Il mito dell'era PS1 è ancora vivo, ecco Oddworld Soulstorm

Si chiama Oddworld Soulstorm e sarà una rivisitazione in chiave moderna del secondo capitolo uscito nel 1998, Oddworld: Abe's Exoddus.



Alla Game Developers Conference di San Francisco, dopo almeno tre anni di sviluppo, si è mostrato per la prima volta con un trailer che vi proproniamo all'interno di questo articolo.



Come potete notare dal video, le già drammatiche tematiche della saga, che narrano la fuga dello sfortunato alieno da una fabbrica di snack realizzati con la carne dei suoi colleghi, sararanno espresse con una vena ancora più dark, per "raccontare l'epica storia di una società volatile spinta verso i propri limiti".



Oddworld Soulstorm non ha ancora una data di uscita né delle piattaforme di riferimento (sarà disponibile su PS5?), ma sappiamo già che riuscirà a unire il suo tipico divertimento con una storia tutt'altro che banale.