È il giorno di Google Stadia, dieci nuovi giochi disponibili al lancio 

Ecco l'elenco completo (in grassetto le novità):

- Assassin’s Creed Odyssey

- Attack on Titan: Final Battle 2

- Destiny 2: The Collection (disponibile con Stadia Pro)

- Farming Simulator 2019

- Final Fantasy XV

- Football Manager 2020

- Grid 2019

- Gylt

- Just Dance 2020

- Kine

- Metro Exodus

- Mortal Kombat 11

- NBA 2K20

- Rage 2

- Rise of the Tomb Raider

- Red Dead Redemption 2

- Samurai Shodown (disponibile con Stadia Pro)

- Shadow of the Tomb Raider

- Thumper

- Tomb Raider 2013

- Trials Rising

- Wolfenstein: Youngblood

Se siete curiosi di scoprire le nostre impressioni su Stadia, non perdete l'articolo con le opinioni dopo una prova con mano del servizio di Google.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!