Il film di Mortal Kombat sarà vietato ai minori: includerà le Fatality

Continuano ad arrivare dettagli sul nuovo film dedicato a Mortal Kombat previsto per il 5 marzo 2021: dopo aver scoperto che Joe Taslim interpreterà Sub Zero, c'è una grossa novità per i fan della saga.



Greg Russo, sceneggiatore del lungometraggio, ha infatti svelato che le Fatality, le leggendarie mosse ultra violente che da sempre caratterizzano il picchiaduro, appariranno per la prima volta sul grande schermo.



Russo non ha svelato, però, quali Fatality saranno presenti nel film vietato ai minori e, molto probabilmente, l'unico modo per scoprirlo sarà recarsi in sala per vederlo.



Non è la prima volta che la serie Mortal Kombat, una delle più violente della storia dei videogiochi, sbarca al cinema, ma è senza dubbio la prima volta che lo fa senza alcun freno: vedremo se questa scelta porterà, come spesso accade in questi casi, a dei problemi di distribuzione nei paesi più sensibili.