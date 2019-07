Joe Taslim interpreterà Sub-Zero nel film di Mortal Kombat

Comincia a prendere forma il cast di Mortal Kombat, il film ispirato all'omonima saga di videogiochi che arriverà nelle sale cinematografiche nel 2021. Il lungometraggio, che ricordiamo sarà prodotto dal regista di Aquaman James Wan, vedrà la presenza di un personaggio importantissimo per la serie picchiaduro: il maestro del ghiaccio Sub-Zero.



Come svelato sulle pagine di The Hollywood Reporter, l'attore che vestirà i panni di Sub-Zero sarà Joe Taslim, precedentemente impegnato in film come The Raid, Fast & Furious 6 e Star Trek Beyond.