Il film di Joker rivive in Far Cry 5

Il successo di Joker , interpretato magistralmente dall'attore statunitense Joaquin Phoenix , non smette di seminare successo. Il film campione di incassi vede ora diversi omaggi anche dal mondo videoludico, tra i quali spicca una fedelissima riproduzione della scena dell'iconica scala nel videogioco di Ubisoft, Far Cry 5 .

La scena, ricostruita dallo youtube Mojo Swoptops, è stata creata da zero utilizzando l'editor delle mappe dello sparatutto. Il content creator ne mostra l'evoluzione in un video dove oltre alla scala compaiono volta per volta gli edifici e i graffiti delle pareti vicine in diversi passaggi.

Mojo ha rivelato ai suoi follower di aver impiegato solo un'ora per costruire lo scenario, che risulta però straordinariamente accurato e molto simile alla realtà. Non è la prima volta, in ogni caso, che l'editor mappe di Far Cry 5 viene utilizzato per ricostruire scene famose, come quella tratta dal film Jurassic Park o del prologo del survival horror di Capcom Resident Evil 3: Nemesis.

