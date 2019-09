Fortnite: al via il crossover con Batman (e c’è anche Catwoman)

Batman spegne ottanta candeline e Fortnite non poteva non celebrare questa ricorrenza con un evento durante l’area delle Tilted Towers verrà trasformata nella città dell’eroe mascherato, Gotham City.



Il crossover dello sparatutto di Epic Games era stato annunciato attraverso il canale ufficiale YouTube con un livestream e si è rivelato essere molto di più di una semplice skin a tema (dove compare anche il personaggio di Catwoman). Per le prossime due settimane, i giocatori potranno scontrarsi per le vie della città, rivivendo momenti epici della saga di fronte a monumenti come il quartier generale del Dipartimento di Polizia, la torre della Wayne Industries e il Monarch Theatre e coloro che indosseranno il mantello del Cavaliere Oscuro, avranno uso illimitato del deltaplano.