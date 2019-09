Pennywise colpisce ancora. Il mostruoso clown nato dalla mente geniale dello scrittore Stephen King sta per tornare sul grande schermo nel secondo capitolo di IT a tre anni dall’uscita del remake. Per l’occasione, sembra che i ragazzi del team Epic Games stiano preparando un evento tutto horror su Fortnite , come confermerebbe un video pubblicato da un giocatore del battle royale su Twitter.

Red balloons are starting to appear across the map 🎈🤡 #Fortnite pic.twitter.com/geY9pVGpFl

Nella mappa di Fortnite sono apparsi dei palloncini rossi: in sostanza, quando si fa esplodere l'iconico palloncino rosso attaccato a una delle grate di Pleasant Park, si viene inondati da coriandoli seguiti da una sonora risata da pagliaccio.



Il team non ha ancora confermato l’esistenza di un evento correlato al film, ma tutti gli indizi lasciano pensare in un possibile lancio a breve, anticipando l’uscita del film IT: Capitolo 2 nelle sale cinematografiche. Tante le ipotesi della community in proposito, da voci che vogliono Pennywise aggirarsi per le strade del gioco a skin da clown esclusive che renderanno il gameplay certamente adrenalinico e carico di tensione.