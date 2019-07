I videogiochi di PlayStation 5 saranno come dei film

Continua la scoperta di PlayStation 5, la console di nuova generazione di casa Sony attesa per Natale 2020.



In attesa di novità ufficiali, che non dovrebbero tardare ad arrivare, oggi apprendiamo l'opinione di uno sviluppatore, che, riferendosi alla capacità di caricarmento ultra veloce di PS5 (e di Xbox Scarlett), ha affermato:



"Mi aspetto che in futuro i videogiochi abbiano un’esperienza ininterrotta, esattamente come succede con i film. Penso che prossimamente, con l'avvento delle nuove console, che ci dimenticheremo completamente di cosa siano le schermate di caricamento, diventerà un concetto obsoleto".



L'opinione dell'addetto ai lavori arriva dopo tante dichiarazioni del genere e la dimostrazione di Sony di PS5, che sarà in grado di caricare in meno di un secondo uno scenario di Spider-Man che su PS4 Pro richiede 8 secondi (cliccate qui per vederla in azione).