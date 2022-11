I Me Contro Te diventano protagonisti di un videogioco

Dopo aver conquistato il popolo di YouTube ed essere diventati tra i content creator più popolari d'Italia, i Me Contro Te non si fermano e svelano una nuova iniziativa: si tratta di un vero e proprio videogame che vede Luì , Sofì e tutti i personaggi dell'universo realizzato dai due YouTuber diventare protagonisti di un'applicazione per tablet e smartphone da scaricare gratuitamente .

Destinato ai fan della coppia, il progetto intitolato "Me Contro Te World: il gioco ufficiale" arriva su Android e iOS in formato free-to-play per permettere ai giocatori di dar vita a un personaggio e personalizzarlo grazie ai numerosi contenuti a tema presenti nel pacchetto.

Tra le caratteristiche del gioco non manca la possibilità di creare la propria casa e arredarla con mobili e decorazioni, ma anche di svolgere una serie di attività basate sugli elementi tipici dei video proposti dai due content creator: dal negozio di animali del chihuahua Kira, che permetterà di gestire varie attività come la cura dei cuccioli o le visite dal veterinario, fino alla pasticceria di Pongo, che offrirà l'opportunità di creare dolci e altre prelibatezze, ci sarà anche modo di visitare un centro commerciale in cui sarà possibile acquistare elementi unici per personalizzare tutti i personaggi.

Gli sviluppatori promettono nuovi contenuti, mentre la coppia di YouTuber ha annunciato un tour italiano per la presentazione del gioco che farà tappa in diverse città del Bel paese, come Vigevano, Roma, Bologna, Milano, Eboli e Catania.

Il progetto è stato realizzato da DBGA Productions, divisione dell'accademia Digital Bros Game Academy specializzata nel processo di gamification e nella creazione di videogiochi per aziende. "Siamo davvero contenti di poter annunciare la nascita di DBGA Productions attraverso il lancio del primo gioco ufficiale dei Me Contro Te", ha dichiarato Geoffrey Davis, Direttore Generale di Digital Bros Game Academy.

"È stato un onore poter realizzare per i milioni di fan di Luì e Sofì un’esperienza di gioco in cui poter interagire con i loro beniamini esplorando il loro fantastico mondo", prosegue. "Per DBGA Productions lavorare su un progetto per un pubblico così giovane, riuscendo a restituire l’autenticità, la riconoscibilità e la freschezza dei Me Contro Te in un'app, ha rappresentato sicuramente una sfida molto stimolante".

