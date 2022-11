Gb: nasce un videogioco per cani che aiuta a combattere la demenza animale

JoiPaw, una start-up con sede nel Regno Unito, sta costruendo una serie di videogiochi destinati ai cani, con l'obiettivo finale di contribuire a ulteriori ricerche sulla demenza degli amici a quattro zampe. La missione dell'azienda è di "promuovere una migliore comprensione e inclusione dei cani e degli animali nelle società umane, mostrando al mondo quanto siano intelligenti".

Dersim Avdar sottolinea come il progetto si spinga ben oltre il semplice concetto d'intrattenimento. "Vogliamo aiutare i cani a vivere una vita più sana attraverso l'arricchimento e vogliamo anche mostrare al mondo quanto siano intelligenti i cani", ha affermato il fondatore di JoiPaw, che si definisce come la prima app olistica di monitoraggio della salute del cane.

Una piattaforma supportata da un decennio di ricerche scientifiche e da un obiettivo molto semplice: aiutare tutti i cani del pianeta a vivere una vita più lunga, più sana e più felice, trasformando gli allenamenti fisici e mentali quotidiani in uno stile di vita sostenibile attraverso una console dedicata, dei videogiochi e un tracker indossabile. La console è dotata di uno schermo touchscreen su misura per il cane, di un supporto regolabile in altezza e di un distributore automatico di crocchette per ottenere le giuste ricompense attraverso giochi interattivi sempre nuovi e stimolanti.

"Vogliamo aiutare i cani a vivere una vita più sana attraverso l'arricchimento e vogliamo anche mostrare al mondo quanto siano intelligenti", ha aggiunto Avdar. "Noi umani tendiamo a empatizzare di più con gli altri e a prendercene cura una volta che ci rendiamo effettivamente conto di quanto siano vicini a noi".

