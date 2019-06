I controller di PS4 e Xbox One funzioneranno con iPhone e iPad

Sul palco della WWDC 2019, l'annuale conferenza estiva di Apple, Tim Cook ha parlato brevemente anche di Apple Arcade, il servizio dedicato ai videogiochi in arrivo nei prossimi mesi che offrirà un catalogo di giochi utilizzabili su tutti i dispositivi dell'azienda di Cupertino (ve ne abbiamo parlato qui).



Tra gli annunci c'è stata una novità molto interessante per gli appassionati: a partire da queto autunno, in concomitanza con il lancio dei nuovi sistemi operativi iOS 13, iPadOS e tvOS, i device Apple saranno compatibili con il DualShock 4 di PlayStation 4 e il controller di Xbox One.



Vi basterà aggiornare gratuitamente iPhone, iPad e Apple TV, quindi, per poter collegare il vostro pad preferito via Bluetooth. Così, i giochi saranno ancora più versatili e permetteranno un approccio vicinissimo a quello delle console più famose.



Continuate a seguirci per tutt i dettagli sui primi titoli marchiati Apple Arcade, tra cui spicca il nuovo progetto del creatore di Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi.