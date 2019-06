Apple "uccide" iTunes e lo smembra in tre app: ecco le novità presentate al Wwdc 2019

Era nell'aria ma ora c'è l'ufficialità: Apple dà l'addio ad iTunes. La piattaforma che ha cambiato il modo di acquistare e di fruire la musica va in pensione. Lo ha annunciato Craig Federighi, responsabile software di Cupertino sul palco della Conferenza degli sviluppatori (Wwdc) che ha preso il via in California. iTunes come lo conosciamo non ci sarà più e si dividerà in tre app: Musica, Tv e Podcast. Il cambiamento arriverà con l'aggiornamento del sistema operativo per Mac, che si chiamerà Catalina.

L'iTunes Store fu lanciato il 28 aprile 2003 grazie ad una intuizione di Steve Jobs che volle rendere accessibile agli utenti l'acquisto della musica cannibalizzata dalla pirateria e da servizi allora illegali come Napster. E dette una grande spinta in termini di guadagni al mondo della musica. Le canzoni in formato digitale di iTunes e la possibilità di creare una libreria musicale decretò la fine dei Cd. A sua volta, iTunes ha iniziato a diventare obsoleto con l'arrivo dei servizi di ascolto in streaming come Spotify.



Arriva "dark mode", riposo occhi e risparmio batteria - Sui dispositivi Apple arriva il "dark mode", una modalità per visualizzare app e interfaccia in modo da non affaticare gli occhi e consumare meno batteria. La nuova modalità arriverà con iOS13, il nuovo sistema per iPhone e iPad che arriverà in autunno. Diverse applicazioni dai Messaggi alle Note, dalle Foto alle Mappe, si tingeranno di nero. L'iOS 13 prenderà il posto dell'attuale versione iOS12 che - ha evidenziato Tim Cook - ha riscosso un tasso record di soddisfazione degli utenti, al 97%. Con il nuovo sistema operativo, lo sblocco col riconoscimento facciale (Face ID) sarà del 30% più rapido, come più veloce sarà il download e l'apertura delle app.