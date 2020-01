Halo, streamer in cerca di aiuto dopo aver inscenato la sua morte

A volte si commettono gravi errori solo per attirare l'attenzione di altre persone. È quello che sembra sia successo a Chris "Ozarts" , streamer e giocatore professionista di Halo per EasternMediaGG, il quale ha inscenato il suo suicidio per poi chiedere aiuto psicologico all'intera community .

La vicenda è iniziata il 27 gennaio scorso, quando Ozarts ha pubblicato un tweet che riportava "Questo sarà il mio ultimo messaggio su questa terra". Il giorno successivo, la sua pagina è stata oscurata e non sono comparsi altri messaggi da parte dello streamer. A spezzare il silenzio, è arrivato poco tempo dopo un altro tweet da parte di un utente chiamato HooverJMac, che ha pubblicamente annunciato che Ozarts si era sparato e stava lottando tra la vita e la morte in ospedale.

Nel frattempo, la community aveva indetto una raccolta fondi per poter sostenere il giocatore. La catena di solidarietà si era bruscamente spezzata quando un altro utente di nome Sam Miller e presunto cugino di Ozarts aveva accusato HooverJMac di aver mentito e che Ozarts era vivo e stava bene. Quando la situazione ha iniziato a chiarirsi, membri della community hanno iniziato ad accusare lo streamer di aver creato lui stesso l'account HooverJMac per inscenare il suo suicidio e raccogliere like e soldi.

Data la situazione ormai insostenibile, Zimm, proprietario e CEO di EasternMedia, ha pubblicato una serie di post nel tentativo di sedare la tempesta mediatica, dichiarando di non sapere chi possedesse l'account HooverJMac, ma che si fosse trattato di qualcuno vicino a Ozarts. Poche ore più tardi, Zimm ha confermato invece che tutto era stato orchestrato dallo stesso giocatore, annunciando che Ozarts avrebbe cercato un aiuto professionale, che "sentiva il bisogno di creare un'attenzione in più per se stesso, ed è andato ben oltre il limite" e che tutto il denaro devoluto a suo sostegno (più di 1000 dollari) sarebbe stato rimborsato alla community.

Ozarts non ha ancora rilasciato alcune dichiarazione pubblica sulla questione, mentre EasternMediaGG ha affermato che chiarirà ulteriormente la vicenda una volta che Zimm sarà tornato da un viaggio di lavoro.

