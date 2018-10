GTA 6: Rockstar è grata per non averlo pubblicato nell'era di Trump

In una recente intervista, Dan Houser, fondatore di Rockstar Games, ha parlato di Grand Theft Auto 6 sostenendo di essere fortunato a non averlo dovuto realizzare e pubblicare nell'era del governo Trump.



"Non sappiamo nemmeno cosa ci faremmo, visto che potrebbe dare fastidio in qualsiasi caso. Sia i liberali che i conservatori sono molto arrabbiati. La cosa è preoccupante ma anche strana ed entrambe le parti sembrano virare verso l'assurdo. Per questo motivo è difficile fare satira. Sarebbe vecchia nel giro di due minuti, tutto cambia troppo velocemente".



Il prossimo, attesissimo gioco di Rockstar Games è infatti Red Dead Redemption 2 un western in arrivo il 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One, mentre già si vocifera il ritorno di Bully 2 (ve ne abbiamo parlato qui): GTA 6 è ancora molto lontano, quindi? Le ultime voci parlavano di una pubblicazione nel 2022 e protagonista femminile, cliccate qui per tutti i dettagli.