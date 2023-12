Grand Theft Auto VI è realtà: il nuovo gioco di Rockstar Games uscirà nel 2025

Dopo tante indiscrezioni, finalmente GTA VI inizia ad assumere una forma concreta: il primo trailer del blockbuster realizzato dalla software house statunitense ha dato agli appassionati del gioco d'azione un assaggio dell'avventura che vivremo in compagnia dei due protagonisti.

Sulle note di "Love Is A Long Road", brano del 1989 realizzato da Tom Petty, il filmato conferma che Grand Theft Auto VI sarà ambientato a Vice City, riproduzione fittizia della città di Miami, che per l'occasione appare più viva e pulsante che mai: qui, i giocatori potranno accompagnare due personaggi differenti, Lucia e Jason, una coppia di rapinatori che darà vita a una serie di colpi leggendari tra le strade della metropoli americana.

Oltre a presentare una serie di attività che sarà possibile svolgere in quella che sembra una città davvero enorme, il primo trailer di GTA VI mostra le primissime fasi della storia di Lucia, il suo incontro con Jason, l'intesa romantica e la nascita di quella che è una coppia chiaramente ispirata a Bonnie e Clyde. Il trailer si ferma sul più bello, ma sembra confermare che il nuovo episodio sarà ambientato ai giorni nostri e non durante gli anni Ottanta (come suggerito inizialmente), anche se non è da escludere la possibilità di una storia a cavallo tra varie epoche, seguendo l'esempio di altri titoli realizzati dalla stessa Rockstar Games.

Sappiamo, però, che il gioco non arriverà nell'ottobre del 2024 come indicato dalle voci di corridoio: la software house ha annunciato che Grand Theft Auto VI debutterà nel 2025, confermando così le intenzioni di Take-Two Interactive (produttore del gioco e azienda proprietaria di Rockstar) di lanciare un nuovo blockbuster entro la fine dell'anno fiscale 2024/2025: è lecito credere che il nuovo episodio della saga d'azione possa arrivare entro la fine di marzo 2025.

Al momento, l'unica certezza riguarda le piattaforme di lancio: Grand Theft Auto VI arriverà inizialmente su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, mentre la versione PC non sarà disponibile al fianco delle controparti per console. Sulla base dell'esperienza di GTA, è probabile che lo studio voglia massimizzare le vendite e lanciare una seconda versione del gioco per PC almeno un anno più tardi, presentandosi con una serie di migliorie per conquistare quella che, a conti fatti, è una delle community più vaste dell'industria videoludica.