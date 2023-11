GTA VI, adesso ci siamo: Rockstar svelerà il gioco a dicembre

L'annuncio è stato diramato dalla stessa Rockstar Games, che sul proprio sito ufficiale ha annunciato l'arrivo di alcune iniziative per celebrare i 25 anni dalla fondazione dello studio.

"Il mese prossimo ricorrerà il 25° anniversario di Rockstar Games. Grazie all'incredibile supporto dei nostri giocatori in tutto il mondo, abbiamo avuto l'opportunità di creare videogiochi che ci appassionano davvero: senza di voi, nulla di tutto questo sarebbe possibile, e siamo molto grati a tutti voi per aver condiviso questo viaggio con noi", si legge nel messaggio firmato dal co-fondatore Sam Houser. "Nel 1998, Rockstar Games è stata fondata con l'idea che i videogiochi potessero diventare essenziali per la cultura come qualsiasi altra forma di intrattenimento: nel tentativo di far parte di quest'evoluzione, speriamo che i giochi che abbiamo creato vi siano piaciuti".

Il messaggio si conclude con la conferma dell'annuncio di Grand Theft Auto VI. "Siamo lieti di confermarvi che all'inizio di dicembre pubblicheremo il primo trailer del prossimo Grand Theft Auto", afferma la software house. "Non vediamo l'ora di condividere queste esperienze con tutti voi per molti anni ancora". Resta da stabilire quale sarà il giorno scelto dallo studio per l'annuncio ufficiale di un gioco che potrebbe far registrare nuovi record in termini di coinvolgimento in rete: se da una parte la data di fondazione di Rockstar è incerta (l'annuncio ufficiale della sua creazione, infatti, è avvenuto il 22 gennaio 1999), è lecito credere che il trailer possa essere presentato in occasione dell'evento The Game Awards 2023, gli "Oscar dei videogame" che si terranno il 7 dicembre al Microsoft Theater di Los Angeles.