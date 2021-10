Goldrake: prime immagini e teaser ufficiale per il videogioco in uscita nel 2023

È arrivato a sorpresa il primo teaser ufficiale di Goldrake , nuovo videogioco prodotto dai francesi di Microids e basato su uno dei manga più amati di sempre: UFO Robot Goldrake, creato da Gō Nagai e diventato in seguito un anime di successo sul finire degli anni '70. Il teaser mostra la reinterpretazione del mito di Actarus da parte di Endroad, studio composto da ex-veterani di Ubisoft e Amplitude Studios guidato dal noto direttore artistico e creativo Laurent Cluzel .

Il videogioco, attualmente in sviluppo su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, ha una finestra di lancio fissata a un generico 2023 e ci permetterà di vivere una nuova avventura nei panni di Actarus, controllando il suo celeberrimo robot Goldrake in una nuova epopea tra "coraggio, tradimenti e battaglie sensazionali".

IGN

“Stiamo lavorando con grande passione al progetto Goldrake, puntando alla massima qualità per accontentare tanto i fan quanto le nuove generazioni che non hanno avuto la possibilità di conoscere Actarus e i suoi amici", ha commentato Colomban Cicéron, Game Director e co-fondatore di Endroad. "Questo è un universo così ricco che merita la massima attenzione ai dettagli".

Il team promette nuovi aggiornamenti prossimamente, con un assaggio del gameplay che punta a offrire un'esperienza in linea con ciò che ha reso speciale il manga e l'anime originale. "Siamo tutti fan di questa IP con la quale siamo letteralmente cresciuti, e ci stiamo impegnando per offrire ai giocatori il gioco che sognano da decenni", prosegue Cicéron. "Siamo estremamente grati di poter lavorare su questa IP e faremo del nostro meglio per offrire un'esperienza di gioco eccezionale".

