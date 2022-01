GoldenEye 007 riappare su Xbox, James Bond potrebbe tornare in un remake dello storico videogame

IGN

Il 2022 di Microsoft e Xbox potrebbe aprirsi con una sorpresa per i fan degli sparatutto e, in particolare, di James Bond: sembrerebbe tutto pronto, infatti, per il ritorno di GoldenEye 007, storico videogame creato dal team britannico Rare e lanciato in esclusiva su Nintendo 64 nell'ormai lontano 1997. A giudicare da una lista di Obiettivi trapelati sul sito TrueAchievements, lo shooter potrebbe tornare presto in una nuova forma.