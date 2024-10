Giappone: uomo lascia il lavoro per i videogiochi e si fa "mantenere" dalla moglie, fama sui social

Avendo vissuto in Giappone per otto anni, l'uomo cinese è diventato un argomento di discussione, soprattutto perché i tradizionali ruoli di genere in Giappone spesso vedono gli uomini come i principali portatori di reddito mentre le donne si concentrano sui lavori domestici. Sebbene Sudden Fantasy si descriva come "un uomo comune di Pechino", sottolineando il notevole sostegno ricevuto dalla moglie Fenghua la sua situazione è andata contro le norme sociali e ha generato non poco scalpore nell'opinione pubblica della nazione.