Gb: padre acquista un videogioco per sua figlia, lei spende 5mila sterline

La pandemia da Covid-19 ha completamente rivoluzionato le abitudini quotidiane di milioni di persone. I lunghi mesi in quarantena hanno sconvolto gli equilibri di intere famiglie, che si sono trovare a fronteggiare le ore interminabili dei propri figli davanti al computer. Anche il 72enne britannico Steve Cumming pensava di aver agito per il meglio, quando aveva inizialmente pagato pochi spiccioli per permettere a sua figlia di 11 anni di utilizzare Roblox su smartphone e vedendosi poi addebitare un conto di quasi 5mila sterline il mese successivo .

Cumming ha scritto all'emittente BBC per spiegare che sua figlia di 11 anni aveva inconsapevolmente pagato l'enorme conto per giocare durante il lockdown. "Mia figlia mi ha detto che tutti i suoi amici stavano giocando a questo gioco e voleva spendere 4,99 sterline", ha raccontato. "Ha effettuato l'acquisto con la mia carta di debito nel mese di aprile e non ci ho pensato più."

Una volta effettuato l'accesso per la prima volta tramite un app per l'home banking quasi un mese dopo quel pagamento iniziale a Roblox, il papà britannico era rimasto scioccato nello scoprire che gli era stata addebitata la somma di 4.642 sterline, mandando il suo conto in rosso.

"Mia figlia era davvero sconvolta quando le abbiamo parlato delle conseguenze finanziarie. Pensava che stesse giocando con i soldi del Monopoli, non le sembrava reale. Com'è possibile che a queste società sia concesso di poter intrappolare i minori utilizzando questi giochi?" ha detto.

Fortunatamente la situazione si è risolta per il meglio, visto che Roblox ha deciso di rimborsare a Cumming l'intera cifra, rispettando le politiche di tutela dei propri utenti rivolte proprio a casi del genere.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!