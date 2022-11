Gb: i videogiochi stanno sconvolgendo le tradizioni natalizie, secondo uno studio

Secondo lo studio, condotto da YouGov per la divisione britannica di Xbox, il 78% degli inglesi gioca abitualmente ai videogiochi durante le feste e, secondo le stime tratte dai dati interni di Xbox Live da novembre 2021 a gennaio 2022, giochi adatti alle famiglie come Minecraft e Forza Horizon 5 hanno rappresentato più del 50% dei giochi giocati durante le feste nel 2021, con un aumento esponenziale rispetto agli ultimi due anni.

Il 60% degli giocatori inglesi coinvolti ritiene che i videogiochi siano un ottimo modo per interagire virtualmente con la famiglia e gli amici che non riescono a essere fisicamente presenti durante le vacanze, dimostrando il potere dei videogame di alimentare i legami con i propri cari. Inoltre, il 72% degli intervistati ritiene che la varietà dei videogiochi disponibili consenta a tutti di giocare, dai bambini ai nonni.

Infatti, il 37% delle persone interpellate ha indicato i videogiochi come l'attività che ha il potenziale di unire le persone più di ogni altra cosa, e il 39% ha aggiunto che i videogame causano meno discussioni e malumori dei giochi da tavolo. Un'altra ragione dell'enorme popolarità di questo hobby durante le feste è la capacità di aiutare le persone a prendersi una meritata pausa di relax: il 60% afferma infatti che giocare ai videogiochi con la famiglia e i propri cari sia un ottimo modo per fermarsi e godersi il riposo in occasione delle feste.

Oltre a rappresentare un passatempo molto amato durante le vacanze, è chiaro che gli inglesi considerino i videogiochi come terreno fertile per le idee regalo. Con poco più della metà dei britannici (52%) che prevede di acquistare regali per le festività natalizie, dichiarando che la convenienza economica sia la priorità principale di questa stagione.

Xbox ha condotto uno studio simile sulla popolazione di età superiore ai 13 anni in altri mercati come Stati Uniti, Australia, Brasile, Germania e Messico. Sebbene con bacini d'utenza diversi, i risultati si sono rivelati simili anche negli altri paesi. Mano alla letterina di Babbo Natale e via libera ai videogiochi, che quest'anno potrebbero adornare l'albero di tante famiglie in giro per il mondo.

