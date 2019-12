Gb, acquista online una Nintendo Switch e si ritrova con tamburelli e spazzolini

Una serie di bizzarri errori di spedizione da parte di Amazon UK ha caratterizzato il weekend per alcuni giocatori che, dopo aver ordinato Nintendo Switch sul popolare e-commerce online, si sono ritrovati tra le mani gli oggetti più disparati, tra cui spazzolini, tamburelli, microfoni e persino... profilattici . La notizia, pubblicata originariamente dal The Mirror, ha fatto rapidamente il giro del mondo, scatenando l'ironia della rete.

Nel frattempo, il servizio clienti di Amazon è intervenuta per cercare di porre rimedio alla situazione, invitando coloro che avessero ricevuto degli oggetti differenti da quanto ordinato a restituire il pacco tramite l'apposita opzione.

Amazon ha dichiarato di essere in fase di investigazione per capire da cosa sia dipeso il problema, dal momento che non si è trattato di un semplice errore di codice identificativo del prodotto: tutti coloro che hanno acquistato Switch si sono ritrovati con oggetti completamente diversi, da cosmetici a giocattoli, da strumenti musicali a cibo per animali. Che sia opera di qualche buontempone?

