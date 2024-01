Garry's Mod: ecco la "mappa più grande" mai realizzata in un videogioco

Tra i videogiochi più amati dagli utenti di tutto il mondo ci sono sicuramente i cosiddetti sandbox, come Minecraft, che spingono i giocatori a costruire città, monumenti o addirittura mappe per dare libero sfogo alla creatività.

Il progetto creato sul videogame dal modder Alexandrovich, intitolato "Multiverse 1:1", promette di offrire una simulazione di 2.048 universi e soprattutto di mettere a dura prova il proprio PC.

Ciascun universo, secondo l'autore, conterrebbe infatti "8,8e29km di ammassi di stelle/galassie" che, in termini matematici, corrisponderebbero a ben 880 ottilioni di chilometri. Moltiplicando questo numero per 2.048, si arriva alla straordinaria dimensione della mappa prevista in questa simulazione, che come il nostro stesso universo sarebbe troppo grande perché il cervello umano possa comprenderne la reale portata.

Ma come si crea uno scenario di tali proporzioni? Beh, sfruttando un'illusione. Il progetto, infatti, è stato costruito partendo dalle basi di una mod esistente, la quale sfruttava appunto una sorta di "trucco" per teletrasportare l'utente al punto di partenza senza che se ne accorgesse, ma soprattutto rendendo gli oggetti sullo schermo invisibili e intangibili quando la visuale è puntata frontalmente, ripristinando le proprietà originali degli oggetti (dunque la visibilità e la tangibilità) quando si rivolge lo sguardo all'indietro.

Il risultato finale dà al giocatore la sensazione di un movimento in avanti, ed è proprio grazie a questa "illusione" che Alexandrovich è riuscito a creare una mappa di dimensioni gigantesche. "Non arriverete MAI alla fine di questa mappa, per quanto vi sforziate", ha dichiarato l'autore della simulazione, che consiglia di installare la mod su un PC dotato da ben 128 GB di RAM per ottenere le migliori prestazioni. In realtà, è possibile utilizzarla anche su configurazioni più "modeste" con "soli" 12 GB, ma il fatto che in determinate condizioni questa mod possa attingere alle risorse di ben 128 GB dovrebbe testimoniare la portata del progetto realizzato dallo sviluppatore.

Bisogna ammettere tuttavia che, al di là di stelle e ammassi celesti, allo stato attuale il viaggio attraverso lo spazio multiversale di Alexandrovich non ha molto alto da offrire: l'autore promette che il prossimo aggiornamento della simulazione porterà 2048 sistemi solari, e sebbene sia lecito credere che ogni universo sia destinato a ospitarne uno, non è da escludere che il modder possa decidere di "stravolgere le carte in tavola" per offrire universi con molteplici sistemi solari.

L'autore ha inoltre realizzato una mod più "contenuta" che permette di esplorare il nostro sistema solare, completo di dimensioni "accurate" dei pianeti e distanze "approssimative" tra ogni corpo celeste. I giocatori affascinati dai viaggi nello spazio, però, non dovranno preoccuparsi di trascorrere il resto della propria esistenza nella speranza di raggiungere un oggetto celeste: Alexandrovich promette infatti un sistema di viaggio rapido per spostarsi velocemente da un pianeta all'altro.