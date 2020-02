Gamindo, nasce in Italia la prima "piattaforma solidale" in cui donare videogiocando

Il rapporto tra videogiochi e solidarietà è ormai consolidato da diverso tempo. Ma spesso non tutti i giocatori sono in grado di sostenere economicamente le cause sociali e umanitarie di numerosi enti no-profit, che vedrebbero triplicati i risultati dei loro sforzi. Così un team composto da otto giovani italiani under 30 ha deciso di dar vita all'app Gamindo, in cui i giocatori possono donare semplicemente avviando i propri giochi preferiti.