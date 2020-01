Coronavirus, gli sviluppatori di un gioco mobile donano 500mila dollari per combattere l'epidemia

Nei giorni scorsi, il popolo cinese è stato colpito da una terribile epidemia che sta rapidamente espandendosi in tutto il mondo, dando vita a scenari che sembrano sempre più quelli dei più famosi videogiochi del genere. Mentre in Cina gli abitanti reagiscono al Coronavirus cercando di scacciare le proprie paure giocando a un... simulatore di contagio , c'è chi, come gli sviluppatori di IGG , vuole contribuire attivamente.

IGG, acronimo di Internet Gaming Gate, è un team con sede a Singapore che è diventato famoso per il videogioco per smartphone Lords Mobile, e che in seguito alla diffusione del Coronavirus ha deciso di donare 500mila dollari per contribuire alla causa e combattere l'epidemia.

Grazie alla collaborazione con gli enti locali, il dipartimento della Salute e le strutture ospedaliere di Wuhan, la software house ha organizzato e coordinato personalmente la ricerca di attrezzature mediche necessarie a contrastare la diffusione del virus. IGG ha spedito più di 450mila forniture mediche, tra guanti e maschere per lo staff medico, e i respiratori N95 che dovrebbero offrire maggiore protezione alla popolazione ed evitare il contagio per vie aeree.

I materiali sono stati recuperati e spediti da IGG, che assicura la distribuzione presso strutture mediche, ospedali e personale autorizzato nelle prossime ore. Gli sviluppatori di Lords Mobile continueranno a monitorare la situazione e promettono ulteriore supporto per permettere alla popolazione cinese di superare questo momento particolarmente complesso per il paese asiatico.

