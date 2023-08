Francia: videogiochi come "terapia" per alleviare le sofferenze dei bambini in ospedale

Quando i bambini hanno bisogno di supporto, i videogame sono i primi a correre in loro aiuto.

Utilizzati ormai come ausilio riconosciuto in varie terapie, i videogiochi hanno dimostrato di possedere dei vantaggi non comuni a nessun trattamento: lo dimostra la nuova iniziativa di Tencent, che ha dato via a un programma in grado di sfruttare i videogame come mezzo per donare un'esperienza più positiva ai giovanissimi che stanno affrontando trattamenti prolungati a causa di malattie o lesioni.