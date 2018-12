Forza Horizon 4 si arricchisce con l'isola della fortuna

Dopo un'annata ricca di titoli di spessore, anche il mondo dei videogiochi sta per ricaricare le batterie prima di tornare alla grande nel 2019. Ma c'è ancora qualche gioco e contenuto gustoso che sta per arrivare nei negozi fisici e digitali, tra cui spicca l'espansione del fantastico Forza Horizon 4, che porta con sé un'isola imprevedibile tutta da esplorare, la versione VR dell'intramontabile Borderlands 2 e l'attesa avventura dallo stampo indipendente Below. Scopriamo insieme tutti i giochi che debutteranno nei prossimi giorni:



Lunedì 10 dicembre



- Guacamelee! 2 per Switch



Martedì 11 dicembre



- Kingdom: Two Crowns per PC, PS4, Xbox One e Switch



Giovedì 13 dicembre



- V-Rally 4 per Switch

- Forza Horizon 4 - Fortune Island DLC per PC e Xbox One

- This is the Police per iOS e Android



Venerdì 14 dicembre



- Borderlands 2 VR per PS4

- Below per PC e Xbox One