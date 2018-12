Tante le novità presentate da Geoff Keighley, ideatore e conduttore dei The Game Awards, durante l'edizione 2018 della cerimonia che ha premiato i videogiochi più meritevoli dell'anno. Dall'annuncio di Far Cry: New Dawn a Mortal Kombat 11, da Dragon Age 4 al nuovo gioco di ruolo di Obsidian, ecco tutti i video presentati durante l'evento che si è tenuto nella notte al Microsoft Theater di Los Angeles.



Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order