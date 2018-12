Crash Team Racing: Nitro Fueled è ufficiale, in uscita a giugno su console

Uno dei grandi annunci dei The Game Awards 2018, che si sono tenuti nella notte in quel di Los Angeles, è stato certamente il ritorno di Crash Team Racing, gioco di guida arcade lanciato su PlayStation che tornerà con una riedizione in alta definizione il prossimo anno.



Il gioco, intitolato Crash Team Racing: Nitro Fueled, seguirà così la scia di Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy e il più recente Spyro Reignited Trilogy, riproponendo tutti i circuiti del gioco originale ricostruiti da zero per sfruttare al meglio lo splendore dell'alta definizione.