Fortnite non si ferma più: 14 milioni di giocatori per l'ultimo concerto virtuale

L'evento, che ha dato spazio al nuovo singolo di Snoop Dogg "Another Part Of Me" (realizzato in collaborazione con Sting), ha ospitato per la prima volta la nuova traccia "Empty Out Your Pockets" del compianto Juice WRLD (parte dell'ultimo album postumo "The Party Never Ends"), riuscendo ad attirare non soltanto i fan del rapper statunitense, ma anche coloro che desideravano personalizzare il proprio personaggio con nuovi costumi e oggetti a tema.