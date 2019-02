Fortnite: rimosse le pubblicità, attiravano un gruppo di pedofili

Epic Games ha richiesto la rimozione delle pubblicità di Fortnite da numerosi video che attraevano commenti di pedofili.



Un errore dell'algoritmo di YouTube, che propone in serie video correlati tra loro, ha smascherato un vero e proprio network di loschi utenti che popolavano le pagine dei filmati ritraenti giovani ragazze.



La situazione, venuta a galla anche grazie allo youtuber MattsWhatItIs, ha scatenato una forte polemica in rete e coinvolge anche altre case e prodotti, come Alfa Romeo, Fiat, Grammarly, L'Oreal, Maybelline, Metro: Exodus, Peloton e SingleMuslims.com.



"Attraverso la nostra agenzia di pubblicità, abbiamo contattato YouTube per determinare le azioni da intraprendere per rimuovere questo tipo di contenuti dal loro serivizio", ha detto un rappresentante di Epic Games.



Questo, invece, è stato il commento di un portavoce di YouTube:



"Ogni contenuto, inclusi i commenti, che mette a rischio i minori è ripugnante e su YouTube abbiamo una politica che proibisce chiaramente questi comportamenti. Abbiamo immediatamente cancellato gli account e i canali collegati a queste iniziativa, segnalato l'attività illegale alle autorità e disabilitato i commenti lesivi. C'è molto altro da fare e continueremo a lavorare per migliorare e scovare gli abusi più velocemente".