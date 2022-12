Fornite: Epic Games risponde dopo la multa da 520 milioni di dollari

Epic Games ha scelto di patteggiare, accettando di pagare due 275 milioni di dollari per la violazione della privacy dei minori, e ulteriori 245 milioni di dollari per aver spinto i consumatori ad acquistare oggetti attraverso l'uso di testi poco comprensibili e pratiche volutamente "manipolative" con cui ingannare gli utenti e spingerli ad acquistare oggetti virtuali.

Da tempo, infatti, alcuni genitori lamentano la difficoltà di ottenere un rimborso attraverso i canali ufficiali preposti da Epic Games dopo l'acquisto di skin, emote e altri contenuti con cui personalizzare il proprio personaggio di Fortnite, e così nella manovra studiata dall'organo antitrust statunitense sarà avviato un programma di rimborso che, attraverso il sito ufficiale dell'ente FTC, sfrutterà i succitati 245 milioni di dollari per restituire il denaro a coloro fossero stati colpiti dalla scarsa chiarezza di Epic Games.

La software house, dal canto suo, ha accettato di pagare le sanzioni ma non senza sfogarsi: "Nessuno sviluppatore crea un videogioco con l'intenzione di arrivare a questo punto", ha dichiarato un portavoce dell'azienda sul sito ufficiale di Epic Games. "L'industria dei videogiochi è un luogo d'innovazione che continua a evolversi rapidamente, un'industria in cui le aspettative dei giocatori sono sempre più alte e le nuove idee sono assolutamente fondamentali. Le leggi scritte decenni fa non specificano come gli ecosistemi videoludici debbano operare: le leggi non sono cambiate, ma la loro applicazione si è evoluta e le pratiche industriali di vecchia data non sono più sufficienti".

Epic Games spiega perché abbia accettato di patteggiare: "Abbiamo accettato questo accordo perché vogliamo che Epic Games sia un'azienda all'avanguardia nella protezione dei suoi consumatori e fornisca la migliore esperienza ai giocatori", si legge sul sito ufficiale. "Negli ultimi anni abbiamo apportato modifiche per garantire che il nostro ecosistema soddisfi le aspettative dei giocatori e delle autorità di regolamentazione, che speriamo possano essere una guida utile per altri studi nel nostro settore".

Lo studio statunitense sottolinea come il funzionamento della monetizzazione nei videogiochi e la gestione dei dati per la privacy sia cambiata drasticamente con l'avvento delle moderne piattaforme "live service" e che, pur condividendo le preoccupazioni dell'ente FTC, le accuse dell'organo antitrust non rispecchiano il modo in cui Epic Games opera per lo sviluppo, arricchimento ed evoluzione dell'ecosistema di Fortnite.

Ciò non toglie, tuttavia, che l'azienda voglia migliorare nei punti in cui ritiene di non offrire un'esperienza cristallina nei confronti del suo pubblico: "Continueremo a essere chiari su ciò che i giocatori possono aspettarsi quando sono effettuati degli acquisti, a garantire che le cancellazioni e i rimborsi siano semplici e a creare tutele che aiutino a mantenere il nostro ecosistema sicuro e divertente per il pubblico di tutte le età".

