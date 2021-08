Filippine: continuano a giocare ai videogiochi mentre l’internet cafè si allaga per un tifone

Risale a pochi giorni fa la notizia di un giocatore colpito da un fulmine tramite il suo controller mentre era impegnato in una partita ai videogiochi. Ma pare che la mania di molti irriducibili non si voglia arrestare per un “semplice” temporale, sebbene i rischi anche letali siano altissimi. L’ultima bravata è stata ripresa in un internet café nelle Filippine , in cui degli agguerriti giocatori non hanno smesso di giocare a una sessione multiplayer seppur nel bel mezzo di un tifone , nonostante l’acqua avesse ormai invaso le loro postazioni di gioco.

Sio Samson, il proprietario del caffè nella città di Cainta (in provincia di Rizal, non lontano dalla capitale Manila), ha catturato la bizzarra scena con il suo smartphone e l’ha poi condivisa in rete. Nelle immagini si possono chiaramente vedere i giocatori che si rifiutano di alzarsi dalle loro sedie, mentre un’inondazione di acqua e fango ha ormai raggiunto le loro gambe.

L’uomo ha cercato invano di far allontanare i ragazzi, preoccupato che potessero essere spazzati via dal tifone o essere uccisi da una scossa elettrica. "Non sapevamo che l'acqua del diluvio si sarebbe alzata così tanto quel giorno, così quando li ho visti mi sono immediatamente allertato e ho detto loro che avrei dovuto trasferire l'attrezzatura in un posto più elevato", ha raccontato. "Dopo quel video, anche loro si sono fermati e se ne sono andati, nessuno di noi si è fatto male".

Fortunatamente tutti i cavi elettrici nel negozio si trovavano sopra il livello dell'acqua e inseriti in prese di corrente fissate nella parte alta delle pareti della sala, caratteristica comune nelle aree del paese soggette a inondazioni. Il tifone In-fa, chiamato localmente Fabian, ha causato devastazione in alcune zone delle Filippine, dove le case sono state inondate, migliaia di persone sono state evacuate, terreni agricoli e raccolti sono stati distrutti.

La tempesta si è diretta lentamente verso il Mar Cinese Orientale, ma ha continuato a intensificarsi con il monsone mantenendo pesanti acquazzoni in tutta l'isola di Luzon, sempre a nord del paese. Purtroppo decine di persone sono state rimaste vittima dell’acqua quando il tifone ha colpito la Cina e ha causato gravi inondazioni. Fortunatamente al conteggio delle vittime non si sono aggiunti anche gli agguerriti videogiocatori di Cainta.

