Usa: uomo viene colpito da un fulmine attraverso una scarica del suo controller per videogiochi

Gli incidenti portano questo nome proprio perché possono accadere nei momenti in cui meno li si aspetta. Ma quando si ha a che fare con apparecchiature elettroniche o elettriche e in condizioni meteorologiche non proprio favorevoli, bisognerebbe prestare un po’ più di attenzione. Sabato sera, infatti, un uomo della contea di Robertson in Tennessee, stava giocando dopo cena quando è stato colpito da un fulmine tramite il cavo del suo controller di gioco .

Sebbene in evidente stato di shock, l’uomo è riuscito a effettuare una chiamata ai soccorsi intorno alle 21:15 di sabato sera. Quando gli operatori sono giunti presso la sua abitazione hanno constatato che la casa fosse stata colpita dal fulmine, ma che il malcapitato non avesse riportato fortunatamente alcuna contusione o trauma evidente. "Voleva essere semplicemente visitato per essere sicuro di non aver riportato ferite", hanno dichiarato i medici, dopo aver appurato che l’uomo non aveva bisogno di essere trasportato in un ospedale locale.

Le scosse mentre si gioca ai videogiochi non sono un evento occasionale. Proprio l'anno scorso un incidente simile era capitato a un giocatore professionista di Rocket League, che durante un temporale è stato fulminato da una scossa mentre teneva in mano un controller cablato. Purtroppo non è stato fortunato quanto l’uomo di Robertson, avendo subito gravi ustioni alla mano a causa del calore che aveva completamente fuso la porta USB sul joypad.

