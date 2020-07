FIFA 21 arriva a ottobre, ecco il primo trailer ufficiale

Dopo mesi di silenzio e un teaser fin troppo vago presentato durante l'evento EA Play Live, alla fine è arrivato il momento di FIFA 21: Electronic Arts ha mostrato il primo trailer ufficiale in cui sono state svelate le caratteristiche principali di questa edizione del suo videogioco calcistico, dal ritorno della modalità Volta alla rinnovata Ultimate Team. C'è stata, soprattutto, la conferma della data: FIFA 21 arriverà su PC (per la prima volta anche su Steam), PS4, Xbox One e Switch il 9 ottobre, con le versioni per PS5 e Xbox Series X in arrivo al lancio delle due console next-gen.