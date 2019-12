FIFA 20: Marco Van Basten rimosso dal gioco dopo un saluto nazista

Il manager del calcio olandese ed ex attaccante di Ajax e Milan Marco van Basten è stato ufficialmente rimosso dalla modalità FUT di FIFA 20 . La decisione di EA Sports è arrivata a seguito della frase tedesca "Sieg Heil" che l'ex campione aveva usato in onda durante un segmento televisivo dell'emittente Fox Sports all'interno dello show olandese De Eretribune a fine novembre.

Mentre la frase significa letteralmente "saluto alla vittoria", viene però più comunemente associata al suo uso come saluto nazista. La decisione della sospensione almeno temporanea arriva un mese dopo il commento di van Basten durante un fuori onda mentre i microfoni in studio erano ancora attivi. Fox Sports lo ha quindi sospeso dal canale il mese scorso e ha devoluto una settimana del suo compenso al "Netherlands Institute of War Documentation".

Van Basten si è scusato pubblicamente durante lo stesso programma televisivo, affermando che la frase infelice era destinata a prendere in giro l'accento tedesco del tecnico dell' Heracles Almelo Frank Wormuth: "Non intendevo offendere gli spettatori, volevo solo ridicolizzare il tedesco di Hans e mi dispiace", ha detto Van Basten una settimana dopo la sospensione dal canale.

In ogni caso, da EA non si è ricevuta ancora alcuna dichiarazione in merito al fatto se l'ex campione verrà ripristinato in FIFA 20 in un secondo momento.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!