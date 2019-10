FIFA 20, c'è anche una donna arbitro di colore nello spot televisivo

All'interno dello spot televisivo di FIFA 20, nuovo capitolo della saga videoludica che da qualche giorno è disponibile sul mercato italiano, compare infatti anche una donna arbitro di colore, con tanto di velo, quasi a voler sottolineare che l'amore per lo sport non conosce nazione, etnia, religione o politica.

L'iniziativa di EA, che non dovrebbe più sorprendere alle soglie del 2020, è comunque pregevole perché tenta di inviare un messaggio profondo in uno dei settori dell'intrattenimento digitale più ampi di sempre: no al razzismo, sì all'uguaglianza di genere e alle pari opportunità. Un messaggio che dovrebbe rappresentare la normalità, al giorno d'oggi, ma che nonostante gli sforzi di molti gruppi ed enti del pianeta non è ancora recepito a livello universale.

