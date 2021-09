Fall Guys, continuano i crossover: due costumi per celebrare il lancio di Kena: Bridge of Spirits

Kena: Bridge of Spirits è il videogioco d’esordio di Ember Lab che ha conquistato la critica per l'ottimo gameplay e lo spettacolare comparto audiovisivo, testimoniando l'incredibile abilità del team indipendente, composto da ex-animatori di Coca Cola, nel realizzare una sorta di film Pixar interattivo. Per celebrarne il lancio, l'azienda ha annunciato una collaborazione con Mediatonic per il battle royale Fall Guys , nel quale orde di giocatori si sfidano, round dopo round, in un folle crescendo di caos finché ne resterà uno solo.

La collaborazione tra i due videogiochi vede in scena due costumi, uno a tema Rot (le simpatiche creature della foresta che ci accompagnano nel viaggio) e l’altro che raffigura la protagonista Kena, ottenibili spendendo cinque corone per la parte superiore e cinque per la parte inferiore di ciascun costume: il primo è stato già lanciato in occasione del debutto dell'avventura, distribuita lo scorso il 21 settembre, mentre la seconda skin invece arriverà domani 24 settembre.

Non è la prima volta che Mediatonic propone un crossover con altri videogame: sin dal debutto di Fall Guys, il team indipendente ha lavorato a stretto contatto con altre realtà dell'industria videoludica per introdurre skin a tema all'interno del suo battle royale, tra cui spiccano costumi dedicati a Doom Eternal, NieR Automata, Among Us e il più recente Ratchet & Clank: Rift Apart.

