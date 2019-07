Facebook starebbe lavorando al videogioco in VR di Assassin's Creed

Mark Zuckerberg, il CEO di Facebook, è sempre molto attento al mercato della realtà virtuale con i suoi visori Oculus Rift.



Un impegno che recentemente si è tradotto nella realizzazioni dei nuovi Quest e Rift S e che, prossimamente, potrebbe dar vita a due grandi videogiochi in esclusiva per i possessori dei caschi Oculus.



Zuckerberg, infatti, pare stia pensando a delle collaborazioni esclusive per creare dei progetti in VR dedicati ad alcune delle saghe più famose del mondo dei videogiochi.



In particolare, stando alle più recenti voci di corridoio, il papà di Facebook sta lavorando per dei videogiochi in realtà virtuale ambientati nell'universo di Assassin's Creed e Tom Clancy’s Splinter Cell.



L'obiettivo, ovviamente, è aumentare le vendite dei visori Oculus, ma anche dare un grosso segnale al mercato dei videogiochi, che, con PS5 e Xbox Scalett in arrivo nel 2020, Google pronta al debutto del suo servizio in streaming e Nintendo sempre sull'attenti, non è mai stato così in fermento.