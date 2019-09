Elden Ring, una data per il gioco di From Software e George R.R. Martin

C'è grande attesa nei confronti di Elden Ring , il prossimo videogioco creato dagli autori di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice, che per la prima volta sarà realizzato in collaborazione con una star del calibro di George R.R. Martin , autore dei romanzi che hanno ispirato la serie televisiva Game of Thrones . Il gioco di ruolo sarà disponibile indicativamente dal 2020, ma stando a una nota catena retail statunitense il nuovo progetto di Hidekata Miyazaki potrebbe esordire prima del previsto.

La catena Target ha infatti aperto le prenotazioni di Elden Ring indicando un debutto entro il 30 giugno 2020, data indicativa che conferma la pubblicazione del gioco di ruolo entro il secondo trimestre del prossimo anno. A giudicare dalla recente storia di From Software, non ci stupirebbe se la software house giapponese decidesse di lanciare il nuovo prodotto in primavera, tra i mesi di aprile e maggio.



Maggio in particolare sembrerebbe essere il mese più indicato per un franchise del genere: From Software ha spesso scelto di lanciare gli episodi di Dark Souls proprio durante il mese che precede l'inizio dell'estate, e considerando l'arrivo di Cyberpunk 2020 ad aprile la scelta di attendere un mese prima di lanciare il nuovo progetto potrebbe avere perfettamente senso.



Ovviamente è ancora presto per una conferma ufficiale sulla data di lancio, ma non è da escludere che ulteriori dettagli possano arrivare dal Tokyo Game Show 2019 che si terrà nella capitale giapponese dal 12 al 15 settembre e che toglierà i veli dal prossimo capitolo di Resident Evil.