NBA 2K20 accusato di favorire il gioco d'azzardo, il PEGI risponde alle critiche

A tentare di placare le polemiche ci ha pensato l'ente PEGI, che si occupa della classificazione dei videogiochi per il mercato europeo e di scegliere quale "bollino" sia più adatto alla copertina di un prodotto in base ai contenuti presenti al suo interno.



L'organizzazione ha risposto confidando di non ritenere NBA 2K20 un gioco che incita al gioco d'azzardo e che nonostante siano presenti elementi tipici dei casinò e dei centri scommesse come le slot machine, il videogioco di 2K Sports non insegna ai consumatori a giocare d'azzardo investendo denaro reale. Le slot machine e ruote della fortuna presenti nella modalità MyTeam sarebbero legate a meccaniche di gioco non ritenute "pericolose", secondo l'ente di classificazione software.



Gli stessi responsabili del PEGI sostengono che valuteranno attentamente la situazione analizzando l'apporto di tale modalità nell'ecosistema di gioco, riservandosi il diritto di cambiare valutazione finale e rendendo il gioco non più un prodotto adatto a un pubblico di tutte le età.



L'azienda promette di continuare a evolvere le proprie politiche in base ai cambiamenti apportati dagli sviluppatori dell'industria videoludica, al fine di emettere una valutazione sempre al passo coi tempi.